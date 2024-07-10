نبيلة مكرم: نطلع المواطن على مهام التحالف الوطني للعمل الأهلي

قالت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف يحرص على إطلاع المواطن على ماهيته، بحيث يكون لديه درجة من الوعي بكل الخدمات التي تقدمها مؤسساته.

وأضافت «مكرم»، في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»: «الجمعية العمومية لمجلس الأمناء بها 36 منظمة مجتمع مدني وتم انتخاب 21 منهم في مجلس الأمناء».

وتابعت رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن كل مؤسسة تعرض كل ما يمكن أن تقدمه للتنمية المجتمعية والأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت: «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واجبه الوصول للمواطن من أجل تقديم مشروعات ومبادرات خاصة بالتعليم والصحة وريادة الأعمال وبناء قاعدة البيانات، ونحرص على مصداقية كل ما نقدمه من خدمات للمجتمع المصري، فنحن كيان مستقل ذاتي ينسق مع منظمات المجتمع المدني والحكومة».