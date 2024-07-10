10 غرف عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

تابع محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان عام المديرية، بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة، برعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

امتحانات الثانوية العامة

حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية «علوم» امتحانهم في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وطلاب الشعبة العلمية «رياضيات» في مادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»، وطلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع، وطلاب مدارس STEM مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية، وطلاب مدارس المكفوفين في مادتي علم النفس فترة أولى، وعلم الاجتماع فترة ثانية .

لا مخالفات في امتحانات الثانوية العامة

وأكد الفولي في تصريحات لـ «الوطن»، أن غرفة العمليات الرئيسية في المديرية، وكذلك الموزعة في مراكز المحافظة البالغ وعددها 9، لم ترصد شكاوى أو مخالفات في امتحانات الثانوية العامة، مشددا على أهمية التأكد من انتظام العملية الامتحانية والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة وتقديم كافة أوجه الدعم لأبنائنا الطلاب لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق.

وتابع «الفولي»، أن أجواء الامتحان سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظة .