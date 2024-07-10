طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر اليوم

يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية «العلوم» الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية «الرياضيات» الامتحان في مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

امتحان الجيولوجيا والجبر وعلم النفس للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الجيولوجيا والجبر والهندسة وعلم النفس والاجتماع، حيث تتضمن 85% من الأسئلة اختيار من متعدد، والـ15% الباقية مقالي، وتكون الأسئلة بنسبة 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من المستويات العقلية العليا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات ستكون بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

36 سؤالا في علم النفس

وتابعت وزارة التعليم، أن امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة وعلم النفس والاجتماع يتضمن 46 سؤالا في كل مادة مخصص لهم 60 درجة، أما امتحان الجبر والهندسة الفراغية يتضمن 20 سؤالا مخصص لهم 30 درجة، مشيرا إلي أن الامتحان بنظام أوبن بوك حيث يتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم مع ورق الأسئلة.