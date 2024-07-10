أسباب انخفاض أسعار المانجو في الإسماعيلية.. وصل إلى 50%

مع اقتراب موسم حصاد المانجو، سجلت أسعار المانجو في محافظة الإسماعيلية هذا الموسم انخفاضا كبيرا مقارنة بالعام الماضي، وصل بحسب مزارعون وتجار الي 50% حتي الآن، مع زيادة الأصناف الموجودة في الأسواق عن شهر يونيو الماضي والاسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، وبدأت تستعد شوادر مختلفة في الأحياء لطرح كميات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار المانجو في الإسماعيلية

وقال إبراهيم صالح، أحد مزارعي المانجو في محافظة الإسماعيلية، أن أسعار المانجو سجلت انخفاضا كبيرا في هذا الموسم مقارنة بأسعار الموسم الماضي.

وأضاف لـ«الوطن» أن أسباب انخفاض أسعار المانجو في الإسماعيلية هذا العام ترجع إلى زيادة الكميات التي أنتجتها الأشجار مقارنة بالعام الماضي وعدم تأثر المانجو بارتفاع درجات الحرارة في بداية فصل الصيف.

وقال محمد السيد أحد تجار المانجو في محافظة الإسماعيلية، إن أسعار المانجو انخفضت هذا العام، بشكل كبير ووصلت الي المستوي الطبيعي لها لتبدأ من 15 جنيها في أسعار الجملة للزبدة، وتصل إلى 20 جنيها، فيما سجل صنف السكري 25 جنيها للكيلو وسجل العويس 45 جنيها للكيلو، وهي الأصناف التي ظهرت حاليا في أسواق المحافظة.

هل تؤثر التغيرات المناخية في أسعار المانجو

وقال المهندس أحمد أسامة علوان، الخبير الزراعي في زراعات المانجو، إن التأثرات المناخية من أكثر ما يؤثر على أسعار المانجو في كل موسم مدى تأثر الثمار بالموجات الحارة والتغيرات المناخية في بداية تكون الثمرة.

وأضاف علوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في العام الماضي، تعرضت الإسماعيلية لموجة حارة في منتصف فصل الربيع، مع هبوب رياح شديدة استمرت عدة أيام تسببت في سقوط المانجو من الأشجار في بداية تكون الثمرة، وبالتالي ارتفعت أسعار المانجو بنسبة تجاوزت 100%.

وأشار إلي أن استقرار الحالة الجوية، والتغيرات المناخية يتسبب في استقرار اسعار المانجو وانخفاضها باسعارها التي تبدأ من 16 جنيه حاليا وتصل الي 45 جنيه لافضل الأنواع بعكس للعلم الماضي ووصولها الي 120 جنيه.