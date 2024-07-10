انقطاع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج في بني سويف لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، انقطاع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر شمال بني سويف، اليوم، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة والتي تتضمن أعمال صيانة بخط 16 بوصة بلاستيك.

مواعيد وأماكن انقطاع المياه في بني سويف اليوم

وحددت شركة المياه أماكن ومواعيد انقطاع المياه في بني سويف اليوم الأربعاء، حيث تبدأ فترات الانقطاع من الساعة العاشرة 10 اليوم الأربعاء وحتى الرابعة 4 عصرًا في قريتي البرج وكوم أبو خلاد بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، بالإضافة إلى توابعهما من عزب ونجوع.

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين عن فترات الانقطاع

وقدمت الشركة اعتذارها عن فترات انقطاع المياه، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.