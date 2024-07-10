حرائق الغابات تهدد مزرعة الراحل مايكل جاكسون في نيفرلاند.. ما القصة؟

حرائق تلتهم الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتزحف على المنشآت والأبنية التي شهد سكانها درجات حرارة تجاوزت47 درجة مئوية، وتقع النيران حاليا على مسافة أقل من 3 أميال بالقرب من الممتلكات والأراضي الأخرى في تلك المنطقة، بما فيها مزرعة المغني الراحل مايكل جاكسون في نيفرلاند، الأمر الذي أثار المخاوف لدى محبي «ملك البوب» بعد رؤية أعمدة كثيفة من الدخان في المسافة المحيطة بخدمات الإطفاء المتمركزة في عقار يقع بالقرب منها.

إجراءات لحفظ الأرواح

تشير السلطات المحلية هناك إلى الكارثة الطبيعية باسم «حريق البحيرة»، إذ بدأت بعد ظهر يوم الجمعة الماضي في شمال لوس أوليفوس، بالقرب من بحيرة زاكا، ومنذ ذلك الحين بلغت مساحة الحريق 26,176 فدانًا، وهو ما استدعى القيام بعمليات إخلاء واستجابة واسعة النطاق لإطفاء الحرائق، حيث تعمل أطقم العمل بلا كلل لاحتواء انتشاره، حتى تمكنت السلطات المحلية من احتواء 12% من انتشاره، وفقا لما نقلته مجلة «newsweek» التي أوضحت أن إدارة الإطفاء في مقاطعة سياتل أصدرت بيانا تناشد فيه السكان بالاستعداد لإخلاء منازلهم في أي وقت ما داموا يعيشون في منطقة طالتها يد الخطر، مع ضرورة مغادرة ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون انتظار تنبيها بالإخلاء، حرصا على سلامتهم.

معلومات عن مزرعة مايكل جاكسون

في عام 1988 اشترى مايكل جاكسون المزرعة المهددة بالحريق، التي تبلغ مساحتها 2700 فدان، وذلك مقابل ما أشيع في ذلك الوقت أنه مبلغ يقترب من 30 مليون دولار، وظل مالكا لها حتى وفاته في عام 2009، إلى أن اشتراها الملياردير رونالد بوركل من ورثة نجم البوب الراحل، مقابل 22 مليون دولار في عام 2020، ومع انتشار غابات الحرائق في المنطقة المحيطة بها، خرج سكوت سيفتشاك، ضابط المعلومات العامة في إدارة إطفاء مقاطعة سانتا باربرا يحذر من ضياع المزرعة، في مقطع فيديو عبر منصة «X» قدم فيه تحديثات منتظمة عن الحريق، ليكون بذلك أول من لاحظ تقدم النيران نحو المزرعة الشهيرة عالميًا.