فرق الإطفاء الإسرائيلية تفشل في إخماد حرائق أشعلتها صواريخ «حزب الله»

أعلنت هيئة الإطفاء والإنقاذ بالأراضي المحتلة، أن 4 فرق إطفاء تعمل على إخماد حريق في منطقة مفتوحة بين برعام وييرون بشمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم.

حرائق بسبب صواريخ «حزب الله»

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، فإنه منذ وقت مبكر من بعد ظهر أمس الجمعة، يعمل رجال الإطفاء على إخماد عدة حرائق بالقرب من برعام ناجمة عن الصواريخ التي أطلقها «حزب الله» اللبناني باتجاه إسرائيل.

وفي سياق متصل، استمرت قوات الاحتلال في استهداف الأراضي اللبنانية، إذ أعلن جيش الاحتلال أن طائرات مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة كفركلا في جنوب لبنان، بالقرب من المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه المطلة في وقت سابق أمس.

أضاف جيش الاحتلال أنه رصد صاروخين أطلقهما حزب الله يعبران من لبنان إلى منطقة جبل ميرون، بعد انطلاق صافرات الإنذار في وقت مبكر من صباح اليوم في منطقة تسيفون شمال إسرائيل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.