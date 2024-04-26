شركة أمريكية تطور كلبا آليا للسيطرة على حرائق الغابات

أعلنت إحدى شركات الذكاء الاصطناعي عن تطوير كلب آلي، يمكنه حمل أسلحة متوسطة، في مفاجأة أثارت مخاوف استخدامه كسلاح ضد البشر.

تطوير أول كلب آلي حامل لسلاح قاذف لهب على ظهره

وبحسب «سي إن إن» فإن شركة «ثرويفلامي» الكائن مقرها في ولاية أوهايو الأمريكية، أعلنت صناعة أول كلب آلي في العالم يمكنه حمل قاذف اللهب على ظهره.

ويمكن للكلب الآلي الذي يحمل قاذف لهب على ظهره، أن يطلق اللهب والنار حتى مسافة تقرب من 10 أمتار.

وأثار هذه الإعلان مخاوف كبيرة من إمكانية استخدامه ضد البشر، حيث تم اعتبار قاذفات اللهب سلاحًا من أسلحة الحرب.

مساعدة البشر وإذابة الجليد

بينما أعلنت الشركة المصنعة، أنها تستخدمه في تذويب الجليد والثلوج والترفيه، وفي السيطرة على حرائق الغابات والوقاية منها وإدارة الأعمال الزراعية على حد زعمها.

وبموجب قانون الأسلحة النارية الفيدرالي في الولايات المتحدة، لا يتم تقييد قاذفات اللهب ولكنها محظورة في بعض الولايات الأمريكية مثل ولاية ماريلاند، بينما تتطلب تصريحًا للاستخدام في كاليفورنيا.