وكيل تعليم مطروح: مبادرة «زدني علما» مهمة قومية للنهوض بمستوى الطلاب

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن المشاركة في مبادرة «زدني علما»، مهمة قومية يجب على الجميع المشاركة في تنفيذها، من أجل مساعدة أبنائنا الطلاب على استكمال تعليمهم وإيجاد طالب قادر على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، فأبناؤنا الطلاب أمانة في أعناقنا ويتوجب علينا جميعا استنفار كل الجهود طوال تنفيذ المبادرة، من أجل تطبيق البرنامج العلاجي على أكمل وجه لتحسين المستوى اللغوي للطلاب من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثاني الإعدادي.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع عن كثب إجراءات تنفيذ المبادرة، لما لها من أهمية قصوى في استكمال بناء الطالب المصري، وتنمية قدراته في القراءة والكتابة والحساب ورفع مستواه، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2020/2030.

مبادرة «زدني علما»

وعقد وكيل تعليم مرسي مطروح اجتماعا مع مديري التعليم الابتدائي والإعدادي بالإدارات التعليمية، لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة «زدني علما» والمقرر انطلاقها في الواحد والعشرين من شهر يوليو الجاري، مشدداً على أهمية تنفيذ اختبار قبل وبعد لكافة الطلاب من أجل الوقوف على مستوى جميع المستهدفين بالمبادرة وتحديد مستوى الطلاب بكل دقة من أجل أعداد البرنامج العلاجي الملائم للطلاب.

تعاون مع الجهات في مبادرة زدني علماً

ووجه مديرى الإدارات المعنية بتنفيذ برنامج نشاط ترفيهى لكافة المشاركين بالمبادرة، وأوضح أن التوعية بأهمية وأهداف المبادرة التعليمية تأتي بالتعاون مع مديرية أوقاف مطروح والإذاعة الإقليمية ومجلس العمد، والمشايخ مشيرا إلى أن أعضاء المجلس المجتمعي أبدوا ترحيبهم الشديد بتنفيذ مبادرة زدني علما والمشاركة في نجاحها بقري ونجوع المحافظة وأن تؤتي ثمارها المرجوة.