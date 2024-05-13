فرق «تعليم مطروح» تحصد جوائز مسابقات المرشدات على مستوى الجمهورية 

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن فرق المرشدات والزهرات والبراعم (بنات)، حققت عدة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات المركزية التي تجري تحت إشراف وتحكيم الوزارة.

مسابقة البراعم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن براعم مدرسة الرنيسانس الابتدائية حصلن على المركز الأول في مسابقة «البراعم»، كما حقق زهرات المدرسة الخاصة المركز الثاني في مسابقة الزهرات خاص للمرحلة الابتدائية، كما حصلت مدرسة تحفيظ القرآن الإعدادية بنات على المركز الأول على الجمهورية في مسابقة المرشدات إعدادي على مستوى الجمهورية، وحصلت مدرسة محمد نجا سعد الثانوية بنات على المركز الثاني جمهورية في مسابقة المرشدات متقدم ثانوي عام، كما حققت مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة المرشدات متقدم ثانوي فني.

جهود الموجهين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن تفوق فرق تعليم محافظة مطروح للمرشدات والبراعم جاء نتيجة تدريب مستمر وجهد متميز تحت إشراف الشئون التنفيذية، وتوجيه عام التربية الرياضية بالتعاون مع المدارس الفائزة.

وهنأ المرشدات والزهرات والبراعم عضوات فرق النشاط أصحاب الإنجاز تقديرًا لتفوقهن الرياضي.