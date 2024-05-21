وكيل «تعليم مطروح» يشكل لجنة لمراجعة ترجمة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

وجه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ترجمة امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث تلقت غرفة العمليات شكوى من أحد أولياء الأمور بوجود ترجمة خاطئة في مادة العلوم.

جولة مفاجئة للوقوف على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه جرى عمل جولة مفاجئة لإدارة العلمين التعليمية شرق المحافظة، للوقوف على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتابع انتظام العملية الإمتحانية للشهادة الإعدادية في يومها الرابع، واطمأن على توافر الأجواء المناسبة، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

وخلال جولته المفاجئة أصدر وكيل الوزارة تعليماته إلى رئيس لجنة الإدارة بالمديرية باستبعاد رئيس لجنة العلمين الإعدادية لعدم انضباط اللجنة، موضحا أن امتحان مادة العلوم جاء في مستوى الطالب، والورقة الإمتحانية طباعتها جيدة ومطابقة للوزن النسبي والمواصفات الفنية.