«تعليم مطروح»: لا توجد شكاوى من امتحانات النقل بمراحله الثلاث

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مدارس حي الشروق بالكيلو 7 لتفقد مسار امتحانات النقل للمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي في يومها الثالث، وذلك في جولة ميدانية مفاجئة شرق مدينة مرسى مطروح للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوافر كافة الأجواء المناسبة،.

وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح يتفقد مدارس حي الشروق بالكيلو 7

وتجول شحاتة، اليوم، في المدارس للوقوف على سير امتحانات الترم الثاني في لجان مدارس الشهيد كريم هنداوي الثانوية بنات، ومطروح الزخرفية العسكرية بنين، والتأكد من الطباعة الجيدة للورقة الامتحانية وكذلك ورقة المفاهيم ووضوح أسئلة الامتحان وخلوها من الغموض، موضحا أنه لم ترد لغرفة العمليات الرئيسية أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.