7 معلومات عن المدينة التراثية في العلمين الجديدة.. «أكبر مجمع ترفيهي»

بدأ العد التنازلي لانطلاق أكبر وأهم حدث سياحي وترفيهي في الشرق الأوسط بمدينة العلمين الجديدة، إذ تستعد المدينة الساحلية لانطلاق فاعليات مهرجات العلمين تحت شعار «العالم علمين»، ويستضيف أحد أبرز وأهم نجوم الفن والغناء والشخصيات العامة في الوطن العربي، ما يجعله فرصة مميزة أمام الزائرين للاستمتاع بمزارات المدينة المختلفة.

معلومات عن المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

ومدينة العلمين الجديدة التي تمتد على مساحة تزيد عن 48 ألف فدان، تضم على أرضها العديد من المعالم السياحية والمراكز الترفيهية التي تجذب عددًا كبير من زوار المدينة، فـ إلى جانب الشواطئ المجانية التي خصصتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمولات الكبرى التي تزين شوارع المدينة، تجد المدينة التراثية بالعلمين الجديدة التي تعد بمثابة متنفسا للسكان، لما تشمله من مكونات عديدة تتيح تجربة سياحية مختلفة تحافظ على الطابع البدوي لها.

وتقدم المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، مختلف الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية مجتمعة في مكان واحد مكتمل الخدمات، إذ تمتد على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت فيها نحو 70 منشأة، وتشمل البحيرة الرئيسية، الحديقة المركزية، المسجد، الكنيسة، المسرح الروماني، الأوبرا، المباني التجارية والفندقية في الحي القديم ومجمع السينما، وفقًا للصفحة الرسمية لمدينة العلمين على «فيسبوك».

سينما ومطاعم وكافيهات داخل المدينة التراثية

وبحسب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يمتد مجمع السينما في المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 8 آلاف متر مسطح، ويتكون من 3 طوابق، كما يضم نحو 9 قاعات يمكنها أن تتسع لـ1090 فردًا، ومن المقرر أنّ تسع القاعة التي جرى تشغيلها بشكل تجريبي لـ120 فردًا، إلى جانب المطاعم والكافيهات.

وتشمل المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، المسرح الروماني الذي يسع نحو 800 فرد، فضلًا عن منطقة أرض المعارض التي تمتد على مساحة 15 ألف متر مسطح، وهناك أولد سيتي أو الحي اللاتيني وهو مجمع تجاري سكني عبارة عن طابع مدينة الإسكندرية القديم، التي جرى تشييدها على الطابع الروماني، ويشتمل الحي على كل ما يحفظ للمنطقة تراثها وتاريخها القديم.