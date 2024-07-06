معلومات عن المسرح الروماني المكشوف في العلمين الجديدة.. يضم 1000 كرسي

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، الذي أكبر مهرجان ترفيهي وثقافي تحت عنوان «العالم علمين»، ويشمل العديد من الحفلات لكبار الفنانين، فضلًا عن تضمنه لعدة فعاليات مختلفة متنوعة للمرة الأولى، على رأسها مهرجان «نبتة» للأطفال، ومهرجان للأكلات.

ويأتي على رأس قائمة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، التي تبدأ في الفترة من 11 يوليو الجاري وتمتد حتى 30 أغسطس المقبل، بمجموعة من العروض المسرحية لأهم وأشهر الفنانين، فضلًا عن 10 مسرحيات شبابية تُعرض على مدار 50 يومًا بمسرح المدينة، وعلى رأسها «السندباد» بطولة كريم عبد العزيز، و«التليفزيون» بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، و«عملوها إزاي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومسرحيات مسرحية «الشهرة»، «دكان الأحلام»، «حدوتة قبل النوم»، والعرض المسرحي «حبيبتي من تكون» الذي يقدم قصة حياة الراحل عبد الحليم حافظ.

تصميم المسرح الروماني المكشوف في العلمين

ونشرت الصفحة الرسمية لمدينة العلمين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة صور تبرز عراقة تصميم المسرح الروماني المكشوف بالعلمين، ومدى اتساع المبنى لاحتضان الأعمال الفنية المختلفة.

معلومات عن المسرح الروماني المكشوف بالعلمين

- المسرح الروماني مبنى مكشوف يسع إلى ما يقرب من 1000 مقعد في الحفلة الواحدة.

- موجود في المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة، وأطلق عليه هذا الاسم لأنه مبني على الطراز الروماني .

- هو مسرح مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية.

- المسرح مُجهز بأحدث تقنيات الصوت.

- المسرح الروماني المكشوف أحد أهم معالم مدينة العلمين.