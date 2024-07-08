معلومات عن منطقة يو أرينا.. تستضيف حفل محمد منير في العلمين الجديدة

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل الكينج محمد منير ضمن مهرجان العلمين 2024 في نسخته الثانية، والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 12 يوليو على مسرح أرينا العلمين، والذي أصبح جاهزًا لاستقبال حفلات مهرجان العلمين الموسيقية والتي تمتد حتى 30 أغسطس المقبل وتتضمن عددًا كبيرًا من نجوم الوطن العربي.

معلومات عن منقطة يو أرينا

وإضافة إلى الأفق الديناميكي لمدينة العلمين الجديدة، تأتي منطقة أرينا العلمين المذهلة، وهو استاد حديث متعدد الأغراض أصبح بسرعة معلمًا بارزًا منذ افتتاحه في عام 2023، وجرى تصميمه لاستيعاب مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية والأحداث والحفلات الموسيقية والتجمعات المجتمعية، هذا المكان الحديث للغاية هو شهادة على التطور السريع لمدينة العلمين الجديدة، والتي باتت تستقطب الزائرين من مختلف دول العالم طوال موسم الصيف.

وعلى مدار عام كامل، استضاف مسرح يو أرينا العلمين العديد من كبار نجوم الفن في الوطن العربي، بدءًا من حفلات مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، حتى الحفلات المقرر انطلاقها في النسخة الثانية من مهرجان العلمين الذي ينطلق تحت شعار «العالم علمين» وتبدأ فعالياته من 11 يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

وتقع مدينة العلمين الجديدة في محافظة مطروح بالقرب من مدينة الساحل الشمالي، حيث تبدأ حدود المدينة من طريق وادي النطرون إلى الضبعة، وعلى بعد 100 كيلومتر شمال غربي مدينة الإسكندرية، وعلى بعد 359 كيلومترًا من العاصمة المصرية القاهرة، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 48130 ألف فدان، وتتميز المدينة بتصميمها الحديث الذي يراعي جميع الاحتياجات الحديثة والمعايير العالمية في التخطيط العمراني، وتضم المدينة مجموعة كبيرة من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والترفيهية.

جدول حفلات مهرجان العلمين

وتستعرض «الوطن» الخريطة الكاملة لحفلات نجوم الطرب خلال فعاليات مهرجان العلمين على النحو التالي:

- حفل مدحت صالح ولقاء مع الإعلامية منى الشاذلي خلال الفعالية يوم 11 يوليو.

- النجم محمد منير يحيي حفل الافتتاح في يوم الجمعة 12 يوليو.

- كاظم الساهر يوم الخميس 18 يوليو.

- المايسترو نادر عباسي يوم الخميس 25 يوليو.

- الفنان تامر حسني يوم الجمعة 26 يوليو.

- هاني شاكر يوم الخميس 1 أغسطس.

- الفنان رامي جمال والموسيقار عمر خيرت يوم الجمعة 2 أغسطس.

- عمرو دياب يوم الجمعة 9 أغسطس.

- النجم حمزة نمرة مسار إجباري وسعاد ماسي يوم الجمعة 16 أغسطس.

- فرقة كايروكي في يوم الجمعة 23 أغسطس.

- مطرب الراب ويجز يوم الجمعة 30 أغسطس.