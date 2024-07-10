محافظ شمال سيناء خلال تفقد لجان الثانوية العامة: الامتحانات تسير في هدوء

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ان امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منتظم من خلال تأمين قوات الشرطة والمسؤولين بالتربية والتعليم في جميع المدارس الموزعة على مدينة العريش، ومدن المحافظة بالكامل دون وجود أي عقبات.

وأضاف محافظ شمال سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، صباح اليوم خلال زيارته: «الرسالة التي خرجنا بها اليوم أن أولادنا من الطلاب يتم اختبارهم في هذه المرحلة الدراسية الحرجة، وسط حالة من الهدوء بعد انتهاء الحرب علي الإرهاب، وأنا حضرت الحرب شخصيا، وكنت أتابع كيف كان يؤثر علي نفسية الطالب والمدرس والملاحظ »، مشيرا إلى أن عملية نقل الأوراق كانت بها صعوبة.

وتابع: «الحمد لله انتهى الإرهاب وأهل سيناء ينعمون بالأمن والسلام مع استمرار تأمين رجال الشرطة والقوات المسلحة، وهو ما أثر بشكل إيجابي كبير وخاصة على نفسية الطلاب».

محافظ شمال سيناء: الطلاب يؤدون الامتحانات في سعادة

وقال محافظ شمال سيناء إنه تابع أداء الطلاب الامتحانات اليوم الأربعاء، وتفقد عددا من اللجان، وكانت هناك حالة من الفرحة ليست بسبب كون الامتحان صعبا أو سهلا لكن بسبب الأريحية والاطمئنان الذي ساد اللجان وساد سيناء بالكامل.