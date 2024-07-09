محافظ شمال سيناء: إقامة 600 مصنع وورشة حرفية في المنطقة الصناعية

قال محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، إن المنطقة الصناعية بالمحافظة مخصصه لإقامة 600 مصنع وورشة حرفية، مؤكدا أنه خلال المرحلة المقبلة سيولي اهتماما كبيرا بالصناعات والمشروعات الكبرى، وأولها المنطقة الصناعية بالعريش.

«مجاور»: التركيز على ملفي الصناعة والسياحة

وأضاف «مجاور، في تصريحات لـ«الوطن»، أثناء جولته بالمنطقة الصناعية، أن هناك ملفين مهمين في سيناء، وهما السياحة والصناعة، حيث سيتم التركيز عليهما خلال الفترة المقبلة، ومن خلالهما سيكون لسيناء شأن آخر، موضحا أنه جاهز للتعاون مع الجميع من أجل النهوض سياحيا وصناعيا بالمحافظة.

المنطقة الصناعية غرب مدينة العريش

ومنذ توليه مهامه رسميا، أجرى محافظ شمال سيناء جولات لعدد من المنشآت، منها مستشفى العريش العام في المنطقة اللوجستية للمساعدات.

وأنشئت المنطقة الصناعية غرب مدينة العريش عام 1986 على مساحه 1 كيلو متربع مربع، بهدف تفريغ مدينة العريش من الورش الصناعية حيث تحتوى على 1275 ورشة حرفية متنوعة.

والمنطقة الصناعية مخصصة لإقامة 600 مصنع وورشة حرفية، وتم الانتهاء من تجهيز 48 ورشة بالمعدات والأجهزة بتكلفة 50 مليون جنيه، وتزويد المنطقة بـ6 محولات كهرباء بتكلفه 12 مليون جنيه، وتم التنسيق مع شركة المياه لتوصيل خطوط إلى المنطقة.