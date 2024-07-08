محافظ شمال سيناء: جميع أجهزة الدولة تقدم التسهيلات لذوي الهمم

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء أعضاء نادي قادرون باختلاف وجمعية فرسان الإرادة لمتحدي الإعاقة، في حضور حسن صالح، رئيس مجلس إدارة النادي.

ورحب المحافظ بأعضاء النادي والجمعية من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن هناك اهتمام خاص من القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة والمحافظة بذوي الهمم.

تقديم التيسيرات والتسهيلات

ووجه المحافظ بتقديم مزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم ذوي القدرات الخاصة والعمل على سرعة دمجهم في المجتمع، حيث أنهم من الفئات التي تحتاج الي رعاية الجميع.

من جانبه قدم حسن صالح، رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف، نيابة عن ذوي القدرات الخاصة، التهنئة إلى المحافظ على ثقة القيادة السياسية، وتوليه منصب محافظ شمال سيناء، معربًا عن خالص امنياته للمحافظ بدوام التوفيق والسداد.

وفي سياق آخر، استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء اللواء ممدوح أبو زيد، مدير أمن شمال سيناء، في مكتبه، بديوان عام المحافظة، للتهنئة بتوليه منصب محافظ شمال سيناء، معربًا عن تقديره لجهود وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان بالتعاون مع مختلف المؤسسات.

كما استقبل المحافظ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، للتهنئة بتولي منصب المحافظ، مشيرًا إلي الدور الكبير الذي تقوم به جامعة العريش في خدمة المجتمع السيناوي.

وحرص المحافظ خلال لقائه بمدير الأمن ورئيس جامعة العريش بمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالتعاون مع مديرية الأمن والجامعة، بما يعود بالنفع على المواطن السيناوي وتحقيق التنمية المستدامة.