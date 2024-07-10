توجيه مهم لطلاب الثانوية الأزهرية بشأن اختبارات القدرات

وجّه قطاع المعاهد الأزهرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طلاب الثانوية الأزهرية؛ بضرورة متابعة اختبارات القدرات التي يجرى عقدها بعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية مباشرة وقبل تنسيق الكليات، ويأتي ذلك من خلال المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى موقع قطاع المعاهد الأزهرية.

اختبارات القدرات في كليات الأزهر

وتعقد اختبارات القدرات في جامعة الأزهر بالكليات التالية:

1 - كلية التربية بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام، شعبة التعليم الأساسي، والمكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام، وشعبة التربية الفنية «رسم» انتظام، والتربية الخاصة انتظام.

2 - كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف، شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم «»، شعبة التربية الخاصة انتظام تخصص عام انتظام شعبة التعليم الأساسي-

3- كلية التربية بنين بأسيوط، شعبة التربية الخاصة انتظام، تخصص عام انتظام، شعبة التعليم الأساسي.

4- كلية التربية بنات بالقاهرة، شعبة التربية الخاصة انتظام، تخصص عام انتظام، التربية الفنية «رسم» انتظام.

5- كلية التربية بنات بأسيوط، شعبة التربية الخاصة انتظام، شعبة رياض أطفال، تخصص عام انتظام.

6 - كلية القرآن الكريم بنين بطنطا.

7- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.

8- كلية التربية الرياضية بنات بالقاهرة.

9- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة شعبة رياض الأطفال.

10- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف، شعبة رياض الأطفال شعبة التربية.

11 - اللغات والترجمة بنين بالقاهرة.