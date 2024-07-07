التحالف الوطني ينظم حفلا كبيرا لتكريم حفظة القرآن الكريم في الجيزة (فيديو)

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا عن حفل ضخم نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الجيزة، لتكريم أكثر من 60 من حفظة القرآن الكريم.

وقال مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينيين الخيرية، إنّ دور مؤسسة أبو العينيين في تكريم حفظة القرآن الكريم ليس من اليوم، ولكن منذ 40 عامًا.

وأضاف: «محمد أبو العينيين رئيس مجلس الإدارة، وسمية أبو العينيين نائب رئيس مجلس الإدارة، بذلا جُهدا لتكريم أهل القرآن وحفظته، كما أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أن يكون المواطن المصري مُتعلم ومجتهد ومنتمي لوطنه، لذلك فالمؤسسة لا تدخر جهدًا وتنظم المسابقة على مستوى الجمهورية كلها».

وقالت عبير عصام، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية في الجيزة، إنّ الاحتفال اليوم يحمل رقم 45 للاتحاد الإقليمي لتكريم حفظة القرآن الكريم، مشيرًة إلى حرص الاتحاد على أن يكون له بصمة، وهناك نتائج مُبهرة.