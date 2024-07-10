وزير الاتصالات يبحث مع سفير سنغافورة بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال

استقبل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر، وتمّ بحث تعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة في مجالات بناء القدرات الرقمية، والابتكار التكنولوجي، والبحث والتطوير، ودعم ريادة الأعمال، والتعهيد.

وخلال اللقاء؛ أشار طلعت إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وسنغافورة في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتدريب التقني ودعم الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة عن طريق التشبيك وإقامة شراكات بين الجهات المتخصصة في كلا البلدين بهذه المجالات؛ ومنها فتح سبل التعاون بين مراكز إبداع مصر الرقمية والمراكز المتخصصة في مجالات الابداع وتنمية المهارات الرقمية بسنغافورة، وكذلك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ونظيرتها في سنغافورة للتعاون في مجال دعم ريادة الأعمال؛ موضحا أن تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة.

ولفت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير مجموعة من البرامج والمبادرات لبناء القدرات الرقمية لمختلف فئات المجتمع وكافة المراحل العمرية بدءا من طلاب المدارس.

بناء القدرات بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

فيما أوضح دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر أهمية البناء على اتفاق التعاون الموقع بين البلدين في مجال بناء القدرات بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أهمية دفع التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها السنغافورية للاستفادة من المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر في مجال تقديم خدمات التعهيد؛ وكذلك تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين جامعة مصر للمعلوماتية ومراكز الأبحاث في سنغافورة؛ مؤكّدًا اهتمامه بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا المالية خاصة أنه كان هناك تعاون مشترك سابق في هذا المجال.

الاستفادة من تجربة سنغافورة في مجال الحوسبة

وناقش اللقاء سبل الاستفادة من تجربة سنغافورة في مجال الحوسبة الكمية وكيفية تطبيق هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات، كما تم بحث مجالات التعاون بين مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز الذكاء الاصطناعي سنغافورة، في تنفيذ مشروع مشترك في مجال الابتكار التطبيقي في التقنيات الناشئة، بالإضافة الى سبل تعزيز التعاون مع وكالة العلوم والتكنولوجيا والأبحاث في سنغافورة في مجالات البحث والتطوير في التكنولوجيات الحديثة.

وتطرق اللقاء إلى زيارة طلعت لسنغافورة في مايو الماضي للمشاركة في فعاليات قمة أسيا تك؛ إذ شهدت الزيارة عقد اجتماع مع السيدة وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.