8 خدمات تقدمها «مصر الرقمية» لأصحاب الشركات.. قريبا

تتيح منصة مصر الرقمية، عدد من الخدمات للمُستفيدين من التأمينات الاجتماعية، وذلك في ظل التحول الرقمي الذي تسعى الدولة المصرية لتوفيره للمواطنين للتسهيل عليهم بدلا من الذهاب إلى المصالح الحكومية.

طرح خدمات جديدة

يُمكن للأشخاص من أصحاب الشركات إنهاء كافة الخدمات التي يحتاجونها دون الذهاب لمكان الخدمة من على منصة مصر الرقمية، وقريبًا سوف تتاح هذه الخدمات والتي جاءت كالتالي:

1- الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة.

2- عرض رصيد المنشأة.

3- الاستعلام عن أوعية الأجور.

4- الاستعلام عن العمالة المستمرة.

5- الاستعلام عن كشف حساب منشأة.

6- استعلام عن عمليات المقاولة التابعة للمنشأة.

7- الاستعلام عن سيارات المنشأة.

8- الاستعلام عن العمالة المنتهية.

وهناك العديد من الخدمات تتيحها منصة مصر الرقمية والتي تخص العديد من التخصصات من بينها «الشهر العقاري، التوثيق، البريد المصري، الزراعة، المحاكم، رخصي، دار الإفتاء، الحالة الشخصية، الكهرباء».