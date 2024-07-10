الموسيقات العسكرية المصرية تشارك في مهرجان «ديبريسين» بالمجر

شاركت عناصر الموسيقات العسكرية المصرية في مهرجان «ديبريسين» الدولي الثاني والعشرين لفرق الموسيقات العسكرية، والذي أُقيم بدولة المجر وذلك تلبية للدعوة المقدمة من الجانب المجرى.

وشارك في المهرجان 11 دولة وهي: «مصر والمجر والنمسا وجمهورية التشيك وهولندا وكرواتيا وبولندا ورومانيا وإيطاليا وسلوفاكيا وتركيا».

وقدمت الموسيقات العسكرية المصرية عددًا من المقطوعات التراثية والوطنية، التي لاقت تفاعل جماهيري كبير؛ تقديراً للأداء المتميز من العازفين بالفريق المصري.

كما أظهر فريق الموسيقات العسكرية المصرية ملامح التراث الوطني والحضارة المصرية في لوحات فنية متميزة، روجت لمصر كأحد أهم الوجهات السياحية العالمية وعبرت عن أصالة الحضارة المصرية العريقة.

وأشاد القائمين على تنظيم المهرجان بأداء الفريق المصري، الذي عكس مدى المحتوى الفني الراقي والعروض المتميزة التي تقدمها الموسيقات العسكرية المصرية في كل المحافل الدولية التي تشارك بها.

يأتي ذلك في إطار عمق الروابط والعلاقات العسكرية التي تجمع القوات المسلحة ونظرائها بالدول الصديقة والشقيقة.