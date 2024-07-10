«DMC» تُبرز خبر «الوطن» حول رفض السيسي استمرار العمليات العسكرية في غزة

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بعنوان «السيسي: نرفض استمرار العمليات العسكرية في غزة».

استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال الكاتب الصحفي مصطفى أمير، إن الإحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة، وقصف المنازل وخيام النازحين، والمدارس الخاصة بالمنظومات الأممية، ومنظمات الإغاثة، موضحا أن الاحتلال هدفه المدنيين والنازحين وسياسة الأرض المحروقة والتي ترفضه مصر وجزء من السياسة المصرية المتبعة في رفض أي عملية عسكرية في غزة.

موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

وأضاف خلال استضافته مع الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، عبر برنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة dmc، أن هناك موقف ثابت وواضح للقيادة المصرية عن ما يحدث في غزة قولا وفعلا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على هذه الموقف الثابت من القضية الفلسطينية، ورفض التهجير ورفض النزوح.