مبادرة ابدأ تعيد الهيبة للتعليم الفني.. تدريب وتأهيل مهني وفرص عمل

نجحت مبادرة ابدأ في تطوير الصناعة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، بإطلاق وحدات للتدريب المهني وتأهيل الشباب في المهن التي يحتاجها سوق العمل بعدد من المحافظات، لتكون بمثابة خطوة مهمة لنشر أهمية التعليم الفني والصناعي بين الفئات المجتمعية، وتحقيق التضامن مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية.

التدريب الصناعي في مبادرة ابدأ

يحظى محور التدريب المهني والبحث والتطوير باهتمام كبير في خطة عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، لتدريب الأيادي على مختلف المهن الصناعية، إذ يتم من خلالها تنمية مهارات الشباب على الخدمات اللوجيستية المختلفة التي يحتاجها سوق العمل تجاة التعليم الفني والعمالة الفنية.

وحدات التدريب المهني مبادرة ابدأ

وبحسب الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» على «فيسبوك»، فإنه تم تأهيل الكوادر المصرية بقطاع الصناعة وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب الفني والمهني، ليكونوا تقنيين محترفين في مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن، بالاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراتهم واعتماد تعليمهم طبقًا للمعايير الدولية.

وتحت مظلة مبادرة ابدأ، استمرت فعاليات التدريب المهني، التي تهدف إلى تأهيل المتدربين لسوق العمل في مجال صيانة وإصلاح وقيادة اللوادر المفصلية على عجل، من خلال برنامج متكامل يوفر التدريب الفني التخصصي للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب الصناعي، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمتدربين.

ورش لدعم التعليم الفني والصناعي

بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والدولية، بهدف الوصول لعدد من التوصيات لصالح تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، نظمت مبادرة ابدأ عدد من الجلسات والورش النقاشية، تحت مظلة التدريب المهني، بحضور الشباب وتحاورهم مع أكثر من 200 خبير ومتخصص من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

التدريب المهني لدعم المصانع

عن طريق مبادرة ابدأ تم دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة عن طريق وحدات التدريب المهني، عبر تذليل العقبات وتوفير الدعم الكامل لمشروعات صناعية تقدر حجم استثماراتها بـ23 مليار جنيه في 8 قطاعات صناعية مختلفة.

وجرى التدريب المهني في مصنع محركات بنزين وسائل النقل الخفيف، وبحسب حديث محمد وفائي، مدير تطوير الأعمال بمصنع محركات وسائل النقل الخفيف، فإنه تم تدريب الفئات الشبابية على خمس مراحل إنتاجية، مع اجتيازهم لكل اختبارات الجودة، ووصل عدد العمالة إلى أكثر من 120 عاملا.

وخضع العاملون للتدريب المهني في أحد مصانع لتصنيع المراتب والمفروشات، وبلغت الطاقة الإنتاجية 40 طن إسفنج صناعي في الساعة، و450 مرتبة، و2000 قطعة فرش فندقي يوميًا، وتجاوزت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﺪير 30% من حجم الإنتاج الكلي إلى 14 دولة مختلفة حول العالم، عن طريق الكوارد المصرية.

مميزات التدريب المهني في مبادرة ابدأ

للتدريب المهني في ابدأ عدة مميزات، بحسب حديث إيهاب النحاس، مدير مدرسة «ابدأ» في دمياط إحدى المدراس الوطنية الصناعية، تتمثل في التالي:

فرصة للطلاب للتعليم التقني والفني.

تحقيق الاستفادة من الاستثمارات.

مساعدة المنظمات على السيطرة على المشكلات المختلفة.

زيادة طاقة وإنتاج المصانع.

إتاحة فرص للخريجين لتلقي تدريب بمراكز الصيانة التابعة للشركة لمدة 3 أشهر.

وضمنت مبادرة ابدأ بالتدريب المهني دخلًا ثابتًا مستمرا للأسر، بخروج أكبر عدد من الأشخاص من دائرة العوز إلى دائرة الإنتاج، وتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري.