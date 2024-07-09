10 معلومات عن الموسم الرابع من مسابقة «فني مبتكر».. شاركت فيها مبادرة «ابدأ»

شاركت مبادرة «ابدأ» في فعاليات الموسم الرابع من مسابقة «فني مبتكر»، وذلك انطلاقا من إيمان المبادرة بدور التعليم الفني وأهميته في خلق جيل جيل مثقف قادر على التحلي بروح القيادة، وذلك من أجل تحقيق التقدم والنهضة الشاملة في كل المجالات.

10 معلومات عن مسابقة «فني مبتكر»

وتستعرض لكم «الوطن» من خلال السطور التالية 10 معلومات عن مسابقة فني مبتكر التي شاركت فيها مبادرة ابدأ، بحسب الموقع الرسمي للمسابقة عبر الإنترنت.

1- شاركت مبادرة «ابدأ» بالمشاركة في مسابقة فني مبتكر بالمشاركة مع ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

2- كانت النسخة الأولى من مسابقة فني مبتكر في عام 2017.

3- يوجد 3 مسارات للمشروعات التي يتقدم بها الطلاب وهي، مسار التكنولوجيا التطبيقية والمسار الزراعي وتكنولوجيا الخدمات والمسار الصناعي.

4- يقدم رجال الأعمال منح تدريبية وجوائز مادية لتنفيذ المشروعات في المصانع.

5- تعد مسابقة فني مبتكر هي الأولى من نوعها لطلاب مدارس التعليم الفني وذلك في المشروعات الابتكارية، والتي شاركت فيها ابدأ كشريك استراتيجي فيها.

6- شارك في مسابقة فني مبتكر في دورتها الرابعة 25 محافظة بعدد يتجاوز 14 ألف طالبا من مدارس التعليم الفني.

7- النسخة الحالية من المبادرة هي النسخة الرابعة ومستمرة حتى الآن.

8- تعرض حلقات المسابقة على شاشات التليفزيون المصري وبعض القنوات الفضائية.

9- تتضمن قطاعات الاقتصاد الأخضر بالمسابقة كلا من الطاقة والزراعة والغذاء والعمارة الخضراء، والسياحة البيئية والنقل المستدام والهدر وإعادة التدوير.

مسابقة «فني مبتكر» تتضمن 6 مراحل

10- تمر المسابقة بـ6 مراحل وهي: الإعلان والتقديم والذي بدأ من ديسمبر 2023 وحتى فبراير 2024، ومرحلة فتح التقديم والتي كانت في الفترة من 4 يناير وحتى 1 مارس، ومرحلة التصور والتفكير والتي كانت في الفترة من مارس 2024 وحتى مايو 2024، ثم مرحلة الدعم والتوجيه الفني في الفترة من يوليو 2024 وحنى سبتمبر 2024، ويعقبها مرحلة النصف النهائي خلال شهر سبتمبر 2024، وتنتهي بالمرحلة النهائية والمقرر لها في أكتوبر 2024.