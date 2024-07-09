مبادرة «ابدأ» تكشف نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. توقيع 35 اتفاقية

كشفت مبادرة ابدأ عن نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي عقد خلال الفترة من 29 إلى 30 يونيو 2024، وأسفر عن توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والكهرباء والبنية الأساسية والنقل المستدامة وتكنولوجيا المعلومات، بلغت نحو 35 اتفاقية.

مبادرة ابدأ

واضاف التقرير الصادر عن مبادرة ابدأ، أن توقيع الـ35 اتفاقية انقسمت إلى 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبي وبلغت نحو 49 مليار يورو، وعدد 6 اتفاقيات مع تحالفات، وشركات أخرى قدرت بنحو 18.7 مليار يورو، ليصبح إجمالي المبلغ الاستثماري الناتج عنه المؤتمر نحو 67,7 مليار يورو.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

واستضافت مصر فعاليات مؤتمر الاستثمار مصري والأوروبي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو 2024، وهو المؤتمر الذي حظى بأهمية كبيرة لدى كل مؤسسات الدولة، وسعى المؤتمر إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والأتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.