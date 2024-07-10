رئيس لجنة مناقشة برنامج الحكومة بـ«النواب»: هدفنا توصيل رسالة المواطن

أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة، أنه عقب إلقاء بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، بجلسة أول أمس، أُحيل البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة لدراسته وإعداد تقريرا عنه وفقا للمادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس.

الاستماع إلى الوزارء

وأشار إلى أن اللجنة سوف تستمع إلى الوزراء المعنيين لتوضيح رؤيتهم وخطتهم فيما يخص كل وزارة في برنامج الحكومة.

وأوضح أن اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة تضم نوابا متخصصين في جميع المجالات، وهم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلين ومعارضة وسيدات وشباب، لافتا إلى أنها مكونة من 42 نائبا، مؤكدا حرص رئيس مجلس النواب على تمثيل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية، ولطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات من أعضاء اللجنة حول البرنامج على الوزراء المعنيين.

هدف تشكيل اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة

وقال إن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، ودعوة جميع الوزراء للاجتماعات، هو توصيل رسالة للمواطن المصرى بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

توجيه الشكر إلى الوزراء الحاضرين

ووجه المستشار أحمد سعد الدين التحية إلى الوزراء الحاضرين في أول اجتماع، وهم وزير المالية أحمد كجوك، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير التجارة الخارجية والاستثمار، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.