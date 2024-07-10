باحث: الصادرات الرقمية تشهد نموا متزايدا وتوفر فرص عمل للشباب

قال أحمد معطي، باحث دكتوراه إدارة الأعمال في التمويل والاستثمار، إن مصر تستعد لكي تصبح الوجهة التجارية الكبرى القادمة ليس على مستوى الشرق الأوسط فقط بل العالم أجمع، خاصة أن مجال الصادرات الرقمية وخدمات التعهيد يشهد مزيد من النمو خلال الفترة الحالية.

الصادرات الرقمية توفر فرص عمل للشباب

وأضاف «معطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «الصادرات الرقمية توفر فرص عمل للشباب في مجالات الاقتصاد الرقمي، لذلك أطلقت مصر الاستراتيجية الرقمية لصناعة التعهيد عام 2022».

3 أهداف الاستراتيجية الرقمية لصناعة التعهيد

وأكد أن الاستراتيجية سالفة الذكر تعتمد على 3 أهداف، هي: «زيادة الصادرات الرقمية بحوالي 3 أضعاف معدل نمو، خلق فرص عمل متزايدة ومستدامة في صناعة التعهيد، إذ نستهدف الوصول إلى 215 ألف فرصة عمل حتى عام 2026، وأخيرا إنشاء اسم تجاري لمصر في مجال الخدمات والتقنيات الرقمية.».