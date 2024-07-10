«الشعب الجمهوري» يناقش خطة العمل مع أمناء الشباب بالمحافظات

نظمت أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا تنظيميًا برئاسة نشأت حتة أمين الشباب المركزي، والنائبة إيلاريا سمير حارص، والمهندس عمرو عويضة «الأمناء المساعدين لأمانة الشباب المركزية»، وبحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة، والأمناء والأمناء المساعدين لأمانات الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

الملفات التدريبية

وتناول الاجتماع كلمات المتحدثين وعرض بعض تشكيلات أمانات الشباب بالمحافظات والضوابط المتبعة للتشكيل، وشرح دور اللجان النوعية داخل أمانات الشباب بالمحافظات، ثم استعراض الملفات التدريبية التي سيتم العمل عليها على مدار عام كامل.

وأثنى نشأت حتة، على الجهود المبذولة من قبل أعضاء أمانة الشباب المركزية وأمناء الأمانات الشبابية على مستوى المحافظات، مؤكدًا أهمية دورهم في تفعيل البرامج والأنشطة الموجهة لشباب الحزب، وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحزب.

واستعرض أمين الشباب المركزي، بعض المقترحات الخاصة باللجنة الرياضية وآليات تطبيقها خلال الفترة القادمة.

استكمال تشكيلات الأمانات بالمحافظات

وأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، أهمية العمل الجاد الفترة المقبلة، لافتة إلى أنّ هناك العديد من المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق أمانة الشباب المركزية والأمانات الشبابية على مستوى المحافظات، تتطلب مزيدًا من التنسيق والتخطيط الاستراتيجي لتنفيذها بالشكل الأمثل.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عمرو عويضة، ضرورة استكمال تشكيلات الأمانات بالمحافظات والانتهاء منها في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج التي سيتم تنفيذها على مستوى الأمانة المركزية والمحافظات أيضًا.