محافظ الجيزة: مشروع «مستقبل مصر» مساحته 700 ألف فدان ويوفر محاصيل بجودة عالية

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ميدانيًا أعمال تنفيذ مأخذ مياه من فرع رشيد بنهر النيل للمشروع القومي «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي ضمن المشروع العملاق الدلتا الجديدة لاستصلاح الأراضي بمحور الضبعة بالظهير الصحراوي لمدينة 6 أكتوبر.

توسيع الرقعة الزراعية للبلاد لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية

في تصريحات صحفية، وأكد محافظ الجيزة أن المشروع يعد من أهم المشروعات الزراعية على أرض محافظة الجيزة، مستهدفا زراعة 700 ألف فدان لتوسيع الرقعة الزراعية للبلاد وتغطية المحاصيل الزراعية ذات الجودة العالية وسد الفجوة في السوق المحلي ما بين الإنتاج والاستيراد.

الاستجابة لمطالب الأهالي بالقرى المجاورة للمشروع

استمع المحافظ لشرح توضيحي لمسارات المشروع وبحث النقاط المتعارضة مع المشروع وبحث الاستجابة لمطالب الأهالي بالقرى المجاورة للمشروع من خلال عمل مسارات بديله وطرق خدمية لمداخل القرى المجاورة للمشروع .