مفوض الأونروا: مدارس غزة تحولت إلى أماكن للموت بسبب القصف الإسرائيلي

قال فيليب لازريني، المفوض العام لـ«أونروا»، إن ثلثي مدارس الوكالة تعرضت للقصف أو تضررت منذ بدء الحرب على غزة، وأن 4 مدارس قصفت في الحرب الجارية بقطاع غزة خلال أربعة أيام، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضاف «لازريني»، أن المدارس تحولت من أماكن آمنة لتعليم للأطفال إلى ملاجئ مكتظة، وغالبا ما ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت، وعمليات القتل والدمار لا تزال مستمرة بعد مرور 9 أشهر من الحرب على غزة، ولا يمكن أن يصبح التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني هو الوضع الطبيعي ويجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.