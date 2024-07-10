«التعليم»: قرارت مهمة تخص تطوير التعليم المدمج 2024 بالاجتماع المقبل

أعلنت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير نظام التعليم المدمج 2024 بمختلف الجامعات الحكومية خلال اجتماعه المقبل، موضحة أنه من المقرر أن يحسم المجلس تفاصيل تطوير النظام تمهيداً للبدء في قبول الطلاب الجدد، وذلك بعد الانتهاء من إقرار المشروع.

تطوير التعليم المدمج 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملامح التطوير التي يجري العمل عليها الخاصة بالتعليم المدمج ستحمل العديد من المفاجآت السارة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالنظام خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالشهادة الدراسية الممنوحة للطالب بعد التخرج، وأن كل ما يتم مناقشته حالياً ما هي إلا مقترحات وارد الموافقة عليها أو رفضها.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل نهاية يوليو الجاري القرارات المتعلقة بتنسيق الجامعات 2024 والاستعدادات النهائية له، وكذلك انتظام العمل لاختبارات القدرات 2024 وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.