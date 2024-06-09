«الأعلى للجامعات» يعلن تأجيل مناقشة تعديلات التعليم المدمج

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس أجل المناقشة في مشروع مقترح تعديلات نظام التعليم المدمج لمناقشتها في الاجتماع المقبل، المقرر أن يكون نهاية الشهر الجاري، أي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، لافتة إلى أن المجلس سيناقش أيضا في اجتماعه المقبل القواعد النهائية لتنسيق الجامعات 2024، والانتهاء من تشكيل اللجنة العليا للتنسيق، وكذلك وضع التفاصيل النهائية لاختبارات القدرات 2024.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القبول في تنسيق الجامعات 2024 سيكون بذات القواعد والضوابط التي جرى العمل عليها السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بعدد رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق أو الكليات، وكذلك القبول وفقا للعرض والطلب على الكلية ويكون وفقا للحدود الدنيا للمجاميع التي سيتم تحديدها.

ونوهت المصادر إلى أن اختبارات القدرات 2024 ستنطلق خلال 10 أيام وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.