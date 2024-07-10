مجلس الشيوخ ينعى النائب حمادة قرشي: «كان وطنيا مخلصا»
كتب:
محمد يوسف
11:41 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلس الشيوخ
نعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ، والذي انتقل إلى توفي اليوم الأربعاء.
وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، مضيفا: «كان مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا»، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.