رئيس مجلس الشيوخ يهنىء الحكومة: نتمنى وضع برنامجا يرفع العبء عن كاهل المواطنين

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شخصه لاستكمال جهوده المخلصة، وتمنى رئيس مجلس الشيوخ للحكومة الجديدة أن تضع برنامجًا يحقق آمال وطموحات الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية، ويرفع العبء عن كاهل المواطنين.

مناقشات مستفيضة ومستمرة

وأكد رئيس مجلس الشيوخ في ختام أعمال جلساته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي، أن المجلس شهد مناقشات مستفيضة ومثمرة حول العديد من مشكلات وقضايا الوطن.

وقال موجها كلامه للنواب: «لقد بذلتم جهدا مشرفا، وواصلتم العمل دون كلل أو ملل؛ للوصول إلى حلول ومقترحات بناءة وموضوعية للارتقاء بكفاءة الأداء في قطاعات الدولة المختلفة، من خلال تقاريركم ومناقشاتكم لاسيما في الدراسات وأدوات الرقابة البرلمانية التي أحسنتم أداءها.

وأضاف: لقد كان تعاونكم جميعا في أداء مهمتكم الجليلة بالغ الأثر في إثراء الحياة السياسية المصرية، وترسيخ دعائم الديمقراطية وحرية الرأي من خلال التفاعل الإيجابي مع هموم وقضايا الوطن، ومتابعة الأحداث السياسية التي تجرى في منطقتنا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يجري في أراضيها المحتلة من انتهاكات وحشية، كما كان لكم دورا بارزا في مجال الدبلوماسية البرلمانية، والمشاركة الإيجابية في المحافل والمنظمات البرلمانية الدولية، على نحو كان له عظيم الأثر في تعظيم مكانة مصر ودورها المحوري عربيا وإقليميا ودوليا.

التعاون بين المجلس والحكومة المستمر

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: «لا يفوتني في هذا المقام أن أثمن غاليا التعاون والتنسيق البناء والمثمر بين غرفتي البرلمان بمجلسيه الشيوخ والنواب».

ووجه رئيس مجلس الشيوخ الشكر والامتنان لمجلس النواب بكامل هيئته، وعلى رأسه المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي؛ الذي كان دائم الحرص على أن يعمل المجلسان في تناغم وتنسيق دائم لدعم مسيرة العمل لتشريعي والنهوض بها.

كما أشاد بالتعاون الدائم والمستمر بين المجلس والحكومة السابقة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الذين حرصوا على المشاركة الفعالة سواء في اللجان النوعية أو الجلسات العامة للمجلس.

ووجه رئيس مجلس الشيوخ التحيه إلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية السابق، الذي اضطلع بدور كبير في تيسير سبل التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة، وقال: لهم جميعا جزيل الشكر والتقدير، وأنتهز هذه المناسبة، لأتقدم بالشكر لهم جميعا على ما قدموه من جهود دؤوبة بذلوها في مرحلة حساسة مر بها الوطن، فأثمرت عن الإنجازات التي شهدناها جميعا كانوا فيها خير عون للرئيس الجمهورية في تنفيذ سياسته التنموية.