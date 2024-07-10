أحمد هنو: تسكين قيادات بالأماكن الشاغرة في قطاعات الوزارة لسرعة التطوير

كشف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، معايير تغيير القيادات في قطاعات وزارة الثقافة، على خلفية عدم التجديد لعمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة السابق، وتفويض الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف بتسيير أعمال هيئة قصور الثقافة لحين اختيار رئيس جديد للهيئة.

أماكن شاغرة في وزارة الثقافة

وأضاف الدكتور أحمد هنو، لـ«الوطن» أنه لا يغير رؤساء القطاعات، لكن يعمل على تسكين قيادات في الأماكن الشاغرة بالقطاعات التي لا يوجد بها قيادات، «على مدار اليومين الماضيين نعمل على تسكين الناس في الأماكن الشاغرة لتوضيب البيت من الداخل».

وأوضح أن صندوق التنمية الثقافية منذ نحو عام ونصف بدون قيادة، لافتا إلى أن الوزارة في حاجة إلى رئيس لهيئة قصور الثقافة ورئيس لقطاع صندوق التنمية الثقافية، «اللي شغال يكمل شتغل إلى أن يثبت العكس، لكن إذ تقدم أي باعتذار لعدم القدرة على الاستمرار، أو قيادة لم تحقق المستهدف، فطبيعي إنه لا يواصل العمل في موقعه».

ولفت وزير الثقافة «أنا طبيعتي التحرك السريع، أنا بجري، وممكن بعض الناس تتعب معايا، أو يكون الرئيس استمر في موقعه لمدة عام لم يحقق فيه أي مردود».

تفويض محمد عبد الحافظ بتسيير أعمال قصور الثقافة

وكان وزير الثقافة اتخذ قرارا أمس بتفويض محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتسيير أعمال الهيئة لحين تعين رئيس لها، حيث لم يجدد الوزير لعمرو البسيوني رئيسا للهيئة بعد انتهاء مدته القانونية.