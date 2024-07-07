وزير الثقافة يوجّه بتطوير برامج القطاعات والهيئات من خلال الفعاليات والأنشطة

اجتمع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مع عدد من رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لمناقشة استراتيجية الوزارة الفترة المقبلة، وملامح خطة العمل المرحلية.

وناقش الوزير مع القيادات سبل العمل على تذليل المعوقات التي تواجه العمل الثقافي، وأبرز الملفات الخاصة بكل قطاع، ومنها التحول الرقمي، وطرح إصدارات الوزارة عبر منصات متخصصة للنشر الإلكتروني، وأخرى للكتب المسموعة ورقمنة المتاحف.

ووجّه الوزير بتطوير برامج القطاعات والهيئات، من خلال فعاليات وأنشطة قابلة للتنفيذ، بما يخدم خطط الوزارة الهادفة إلى بناء الإنسان ورفع الوعي، كما وجّه بوضع تصور كامل لإنهاء المشكلات العالقة ومنها أزمة رقم الإيداع، والمنشآت المغلقة بسبب إجراءات الحماية المدنية.

وأشار إلى أهمية وضع جودة المنتج المقدم في قصور الثقافة كأولوية، وتكثيف العمل بفعاليات المسرح المتنقل، ومراجعة إجراءات الإتاحة لذوي الهمم، والعمل على تسويق الصناعات الإبداعية داخل وخارج مصر، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الفعاليات الثقافية، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار، لنقل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية للأقاليم.

هنو: سرعة الانتهاء من المشروعات القائمة

كما وجّه وزير الثقافة باستحداث هوية بصرية موحدة لقطاعات الوزارة، وسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة قيد الإنشاء، والتي تم إنجاز أكثر من 70% من مراحلها، ومنها: «"مستشفى أكاديمية الفنون، مسرح مصر بشارع عماد الدين بمحافظة القاهرة، واحة الثقافة في 6 أكتوبر، عدد من قصور الثقافة بالمحافظات».

وأكد هنو، ضرورة العمل على عودة مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية الدُولية المتوقفة منذ سنوات، والتي من شأنها تحقيق الريادة الثقافية المصرية على الصعيدين الإقليمي والدُولي.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الثقافة، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف الوزارة وخططها الطموحة.

ولفت إلى حرصه على التواصل الدائم مع العاملين في المجال الثقافي، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، بما يساهم في الارتقاء بالعمل الثقافي في مصر، وتحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى نشر الوعي والثقافة، وتعزيز القيم والمبادئ الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع.