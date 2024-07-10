نقيب الفلاحين: استقرار سعر طن الأرز الشعير اليوم.. وتوقعات بانخفاض كبير قريبا

قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن سعر طن الأرز الشعير اليوم يسجل نحو 14 ألفا و500 جنيه بالنسبة لرفيع الحبة، بينما يبلغ سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة نحو 24 ألف جنيه، وعريض الحبة 25 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأضاف «أبو صدام» في تصريحات لـ «الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم يصل إلى نحو 15 ألفا و500 جنيه، وذلك بالنسبة لعريض الحبة، مشيرا إلى أن هذا السعر يعتبر عادلا للبائع والمشتري.

وأكد أن الأشهر المقبلة تشهد انخفاضا كبيرا في أسعار الأرز الشعير لتبلغ قيمة التراجع نحو 3000 جنيه في سعر الطن، ليسجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 11 ألف جنيه.

أسباب انخفاض الأرز خلال الفترة المقبلة

وأوضح نقيب الفلاحين، أن سبب الانخفاض المتوقع في أسعار الأرز يرجع إلى دخول موسم الحصاد؛ إذ ترتفع كمية المعروض ويقل الطلب، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.