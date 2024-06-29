شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 29-6-2024، حالة من الاستقرار، في الأسواق والمضارب المصرية، إذ سجل الطن عريض الحبة نحو 15900 جنيه، وبذلك يكون قيمة التراجع 100 جنيه، وفق الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر طن الأرز الشعير اليوم 29-6-2024، وفق الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير اليوم

سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 14800 جنيه للطن مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي 15 ألف جنيه للطن، محققة تراجع بلغ 200 جنيه بسبب وفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

سعر طن الأرز الأبيض

- سجل الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم ليصل نحو قيمة 23 ألفًا و100 جنيه للطن الواحد.

- سجل الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3% اليوم ليصل نحو قيمة 22 ألفًا و100 جنيه للطن الواحد.

- وصل سعر الأرز ضمن صرف المقررات التموينية للمستحقين لبطاقة الدعم اليوم ليصل نحو قيمة 12 جنيهًا و60 قرشًا.

- سجل سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم ليصل نحو قيمة 28 جنيهًا.

- سعر الأرز المعبأ سجل سعر كيلو الأرز المعبأ في المحلات نحو 30 جنيها للكيلو.