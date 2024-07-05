سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 5-7-2024 في الأسواق

يهتم العديد من التجار وربات البيوت والمستهلكين بمتابعة أسعار الأرز الشعير، والتي شهدت انخفاضًا ملحوظًا هذا الشهر إذ فقد سعر كيلو الأرز الشعير 10 جنيهات في الكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض بين 15 و17 جنيهًا، إلى جانب تكدس كميات كبيرة من الأرز المستورد لدى التجار.

ويتطلع ملايين المواطنين والموزعين والتجار لمعرفة أسعار الأرز الشعير اليوم، ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة 5-7-2024 في الأسواق، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير بأنواعه

وفيما يلي أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق المحلية:

- سعر الأرز الشعير "عريض الحبة" بلغ 15,800 جنيه للطن.

- سعر الأرز الشعير "رفيع الحبة" استقر عند 14,800 جنيه للطن.

- سعر الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%" استقر عند 24,600 جنيه للطن.

- سعر الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%" استقر عند 22,600 جنيه للطن.

أسعار الأرز الأبيض في الأسواق

- سعر الأرز الأبيض على البطاقة التموينية بلغ 13 جنيهًا.

- سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت وصل إلى 38 جنيهًا.