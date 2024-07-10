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النموذج الكامل لحل امتحان مادة الجيولوجيا.. اعرف الإجابة الدقيقة

كتب:

أميرة فكري
12:13 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية

امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية

قدم أحمد صلاح الشيخ معلم أول الجيولوجيا والعلوم البيئة، نموذج لإجابة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة للثانوية العامة 2024، الذي أداه طلاب الصف الثالث شعبة علمي علوم اليوم وفقا للجدول.

نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة للثانوية العامة 2024

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، إجابة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة للثانوية العامة 2024 سواء الأسئلة الموضوعية أو الاختيار من متعدد، وفقا لـ«الشيخ» وهي: 

 

نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة للثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التعليم بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد، والمقرر لها 20 يوليو الجاري وفقا للجدول.

 

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