طلاب الثانوية بكفر الشيخ امتحانات الجيولوجيا والجبر في مستوى الطالب المتوسط

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ حول امتحان مادة «الجيولوجيا والعلوم البيئية» لشعبة علمي علوم، ومادة «الرياضيات البحتة - الجبر والهندسة الفراغية» لشعبة علمي رياضة، ومادة «علم النفس والاجتماع» للقسم الأدبي، في سادس أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، للعام الدراسي 2023 - 2024.

امتحان مادة الجيولوجيا في مستوى الطالب المتوسط

وعبرت زينب أيمن شوشة، إحدى طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «علمي علوم»، لـ«الوطن»، عن سعادتها بسهولة امتحان مادة «الجيولوجيا والعلوم البيئية»، إذ وصفته بأنّه في مستوى الطالب المتوسط، واشتمل الامتحان على 46 سؤالاً منها 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالي، متمنيةً أنّ تكون باقي امتحانات المواد الأساسية في مستوى الطالب المتوسط، وأنّ تتناسب مع شريحة كبيرة من الطلاب.

وأوضح عبد الرحمن عصام رخا، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «علمي رياضة»، أنّ أسئلة امتحان مادة «الرياضيات البحتة - الجبر والهندسة الفراغية»، جاء مما تم دراسته خلال العام الدراسي، واشتمل الامتحان على 20 سؤالاً عبارة عن 18 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالي.

وأكد أحمد أشرف عبد المنعم، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «أدبي»، أنّ امتحان مادة «علم النفس والاجتماع»، تضمن 46 سؤالا بواقع سؤالين مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، لافتاً أنّ الوقت كان مناسبا للإجابة على كافة الأسئلة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأنهت محافظة كفر الشيخ استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، الذي بدأ رسمياً بالمواد غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 10 يونيو، وتستمر امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع حتى 20 يوليو المقبل، على مستوى الجمهورية، وجرى تجهيز 76 لجنة رئيسية لاستقبال أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، على مستوى المحافظة.