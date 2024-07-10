شلل مروري في عاصمة الزحام.. زفاف نجل أغنى رجل في آسيا يغلق شوارع مومباي

لن يكون الأسبوع الحالي عاديًا في آسيا، وتحديدا في مدينة مومباي، إذ يُقام حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني، ما جعل الحكومة في مومباي تطبق خطة للسيطرة على الشلل المروري الذي سيحدث في جزء رئيسي من المدينة بسبب الحفل الضخم الذي يستمر أربعة أيام، ويحضره المشاهير ونخبة من رجال الأعمال والسياسيين، ويعد الحفل زفاف الابن الأصغر للملياردير أنانت أمباني، صاحب الـ29 عاما، وحبيبته راديكا ميرشانت، تتويجًا لسلسة الاحتفالات التي استمرت على مدار العام.

شلل مروري في مومباي بسبب حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا

قرار غريب أعلنته سلطات مومباي وكان حديث صحف العالم خلال الساعات الماضية، إذ سيجري فتح الطرق القريبة من مكان إقامة الحدث، مثل مركز مؤتمرات جيو وورلد الراقي التابع لمجموعة ريلاينس المملوكة لأمباني في منطقة الأعمال المركزية أمام «مركبات الفعاليات» بين الساعة الواحدة مساءً ومنتصف الليل في الفترة من 12 إلى 15 يوليو الجاري، ما يسبب شللًا مروريًا باعتبار أنّ حفل الزفاف حدثًا عامًا نتيجة وجود كبار الشخصيات الدولية والهندية، وهو القرار الذي أثار غضب السكان المحليين، بحسب شبكة «رويترز».

تفاصيل حفل زفاف أغنى رجل في آسيا

وعلى الرغم من أنّ مومباي تشتهر بحركة المرور المزدحمة خاصة في هذا الوقت من العام، إلا أنّ حركة المرور تباطأت بالفعل حول المنطقة المجاورة مباشرة للمكان الذي جرى تزيينه بالأضواء الزخرفية والزهور الحمراء، كما جرى استخدام زهور القطيفة والأضواء الصفراء الزاهية لتزيين الأشجار خارج قصر «أمباني» المكون من 27 طابقًا.

وكان المنظمون متحفظين بشأن من سيحضرون الحدث، فمن المتوقع أنّ يكون حدثًا مليئًا بالمشاهير من جميع أنحاء العالم، إذ أحيا المطرب جاستن بيبر الأسبوع الماضي أمام مئات الضيوف، حفلًا خاصًا قبل الزفاف، كما التقطت صورًا لنجم البوب ​​الكندي مع العروسين اللذان ارتديا نسخًا راقية من الملابس الهندية التقليدية.

وفي مارس الماضي، غنت «ريهانا» في احتفالات منفصلة استمرت ثلاثة أيام قبل الزفاف في ولاية جوجارات الغربية، كما كان مارك زوكربيرج من بين 1200 ضيف حضروا هذا الحدث، وفي مايو، نظمت عائلة «أمباني» رحلة بحرية أوروبية فاخرة قبل الزفاف مع 800 ضيف بما في ذلك نجوم بوليوود ولاعبي الكريكيت.

وسيُقام حفل الزفاف يوم الجمعة المقبل، وفقًا للطقوس الهندوسية التقليدية، وسيُقام حفل الاستقبال على مدى يومين، وفي يوم الاثنين، سيكون هناك حفل استقبال خاص لموظفي منزل «أمباني».