الوجه الآخر لمنال عوض وزيرة التنمية المحلية.. «حضرت حفل زفاف فتاة يتيمة»

وزيرة بقلب أم جمعت بين القوة ورقة المشاعر، إنها منال عوض التي كانت محافظًا لدمياط قبل تجديد الثقة بها وتوليها منصب وزيرة التنمية المحلية في التشكيل الوزاري الجديد، وعلى الرغم من امتلاكها أعوام من الخبرة مكنتها من تحقيق إنجازات عدة، إلا أنها عُرفت بمواقفها الإنسانية وحظيت بمكانة فريدة في قلوب المواطنين، وهو ما ظهر واضحًا عندما حضرت حفل زفاف فتاة يتيمة دعتها إليه لتكون جزءًا من عائلتها، تعويضًا لها عن وفاة والدها.

وزيرة التنمية المحلية مهاراتها وشجاعتها هي سر وصولها لما هي عليه الآن، كما أنها كانت سلاحًا لكلمة الحق دومًا وأحبها الجميع بين أبناء محافظتها في دمياط، وظهر ذلك خلال برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على شاشة قناة «سي بي سي»، عندما استعرض مجموعة من الصور لها وهي تحمل باقة الورد وتتحدث مع العروسين في حفل زفاف الذي دُعيت إليه.

موقف إنساني لوزيرة التنمية المحلية

«موقف إنساني لمحافظ دمياط، هي لبت دعوة الفتاة واعتبرت نفسها الأب والأم»، روت هذه الكلمات الإعلامية مفيدة شيحة، معبرة عن ردة فعل الوزيرة الإنسانية تعويضًا للفتاة عن عدم وجود أبيها: «كل المحافظة بتحبها عشان عملت حاجات كتير لخدمتها، وهي دايمًا متعايشة مع المواطنين على أرض الواقع».

معلومات عن وزيرة التنمية المحلية

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