سر إقامة حفل زفاف جماعي لـ104 أشخاص بالهند.. «كل واحد أخد 1200 دولار»

الملياردير الهندي موكيش أمباني، المعروف بكونه أغنى رجل داخل آسيا، أطلق عدة احتفالات ضخمة داخل مدينة مومباي الهندية، وقام خلال الاحتفال بمساعدة 52 ثنائيا على الزواج، في حفل زواج جماعي حضره حوالي 800 ضيف، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

مجموعة شركات «ريلاينس إندستريز» المملوكة لرجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، أصدرت بيانا تتحدث فيه عن تفاصيل حفل الزفاف الجماعي، مؤكدين أن كل ثنائي حصل على مجوهرات زفاف ذهبية وفضية، بالإضافة إلى 1200 دولار نقدياً ومواد استهلاكية تكفي لمدة عام كامل.

وأشار البيان إلى أن حفل الزفاف الجماعي، حرصت فيه عائلة الملياردير الهندي، على الالتزام بالرعاية الاجتماعي، وأكد أن العائلة ستلتزم بدعم مئات المقبلين على الزواج في مختلف أنحاء البلاد.

الاستعداد لزواج الابن الأصغر

ما فعله الملياردير «أمباني» كان مجرد استعداد لزواج ابنه الأصغر من خطيبته راديكا ميرشانت، في احتفال هندوسي يستمر لمدة 3 أيام في العاصمة الهندية مومباي، بدءاً من يوم 12 وحتى 15 يوليو.

حفل زفاف ابنته تكلف 100 مليون دولار

ويذكر أن الملياردير الهندي موكيش أمباني، قد احتفل عام 2018 بحفل زفاف ابنته، الذي كلفه مئة مليون دولار، واعتبروه وقتها أغلى احتفال في الهند على الإطلاق، وأحيته المطربة الأمريكية بيونسيه.