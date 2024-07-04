7 معلومات عن حفل زفاف ابن أغنى رجل في أسيا.. يستمر 3 أيام

تصدر موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إقامته حفل زفاف جماعي لـ104 أشخاص من الطبقة المتوسطة والفقيرة، متحملًا التكاليف والنفقات كافة، ليقرر بعدها زواج ابنه الأصغر «أنانت» خلال الشهر الجاري، في حفل سيكون الأضخم خلال عام 2024، وينتظر الملايين في العالم رؤية المراسم، خاصة بعد إقامة احتفالية تتضمن عرضا ضوئيا ضم 5500 طائرة دون طيار ضمن فعاليات الاستعداد لحفل الزفاف.

ونظم «موكيش» احتفالا ضخمًا لزواج 104 أشخاص على نفقته، ليتحدث العالم عن مدى إنسانيته، ومبادرته لمساعدة أي شخص يحتاج إليه، ليقرر فجأة الإعلان عن زفاف ابنه ««أنانت»، خلال الشهر الجاري.

معلومات عن حفل زفاف ابن أغنى رجل بآسيا

يبلغ «أنانت» 29 عامًا، هو الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا، الذي تقدر ثروته بـ 118 مليار دولار، وفقًا لموقع «بلومبرج».

يتولى «أنانت» مسؤولية قيادة التوسع في قطاع الطاقة في مجموعة العائلة Reliance Industries.

العروس هي «ميرشانت» وتبلغ من العمر 29 عامًا، وهي ابنة قطب الأدوية فيرين ميرشانت، وتعمل في شركته Encore Healthcare.

حُدد حفل الزفاف في مدينة مومباي في الفترة من 12 إلى 14 يوليو الجاري.

سيكون حفل الزفاف في منزل مكون من 27 طابقًا يسمى أنتيليا، إضافة إلى مركز جيو العالمي للمؤتمرات المملوك للعائلة، وهو مكان يسع لأكثر من 16 ألف شخص.

تتضمن الاحتفالات تطبيق طقس يعرف باسم «معجون الكركم» على ذراعي العروس والعريس ووجهيهما، ويعد أحد الطقوس التقليدية في الهند، ويهدف إلى الحصول على الحظ السعيد والحماية من الأرواح الشريرة، وبعدها طقس رسم أنماط الحناء المعقدة على أيادي العروس والضيوف.

التقى العروسان من خلال أصدقاء مشتركين عند ذهابهم في رحلة عام 2017.

مظاهر ضخمة في احتفالات ما قبل الزواج

وضجت وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية بالاحتفالات الباهظة، التي تسبق زفاف وريث الملياردير أنانت أمباني من صديقته القديمة راديكا ميرشانت، ففي شهر مارس الماضي احتفلا لمدة 3 أيام في مدينة جامناجار الغربية، واحدة من أهم المدن في الهند بحضور 1200 ضيف من الشخصيات العالمية الشهيرة، أبرزهم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، والملياردير الأمريكي بيل جيتس.

عرض ضوئي يضم 5500 طائرة بدون طيار

شهد الحفل فعاليات عدة منها إقامة عرض ضوئي يضم 5500 طائرة دون طيار فوق قصر زجاجي مصمم خصيصًا للاحتفالات، إضافة إلى رحلة بحرية في نهاية شهر مايو الماضي في البحر الأبيض المتوسط ​​لمدة أربعة أيام، بحضور العائلة ومجموعة من الأصدقاء المقربين.