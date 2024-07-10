طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء حارة ورياح وارتفاع الأمواج معتدل

شهد طقس الإسكندرية اليوم استمرار الأجواء الحارة، بدرجة حرارة تصل إلى 32 درجة مئوية، ويزداد الشعور بالحر نتيجة قوة أشعة الشمس وارتفاع الرطوبة، فيما كان الخبر السار في اعتدال الأمواج نسبيا.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس في الإسكندرية اليوم مشمس وحار، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 29 درجة مئوية في الصباح و32 درجة مئوية في فترة الظهيرة.

كما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة مئوية في ذروة النهار، وتنخفض درجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية ليلا مع سماء صافية إلى غائمة جزئيًا.

طقس الإسكندرية اليوم.. رطوبة عالية

كما يشعر أهالي الإسكندرية بالأجواء الحارة نتيجة ارتفاع الرطوبة النسبية، حيث تتراوح من 67-71%، ما يجعل الجو يبدو أكثر حرارة.

سرعة الرياح وارتفاع الأمواج

فيما جاءت البشرى السارة فيما يخص معدل الرياح إذ تهب من الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة ما يزيد من اعتدال الطقس نسبيا خلال التواجد في أماكن الظل.

بينما يستقر ارتفاع الأمواج بمعدل من 1.5 إلى 1.75 متر ما يعني أن الأجواء ملائمة لنزول البحر.