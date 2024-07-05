حر ورطوبة في طقس الإسكندرية اليوم.. ورفع الرايات الصفراء على الشواطئ

شهد طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، استمرار الأجواء الحارة، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، رغم تسجيل الحرارة 31 درجة مئوية، ليقرر كثير من المواطنين، الذهاب إلى الشواطئ، مستغلين إجازة نهاية الأسبوع، فيما كانت الأنظار تتجه صوب شواطئ شرق الإسكندرية، كونها الأكثر أمانا، نظرا لحالة البحر اليوم، إذ جرى رفع الرايات الخضراء والصفراء بشواطئ القطاع الشرقي، ورفع الرايات الصفراء والحمراء بشواطئ القطاع الغربى.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم، يشهد أجواء حارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، التي وصلت إلي 59% بالإضافة إلى قوة أشعة الشمس.

ارتفاع متوسط لأمواج بحر الإسكندرية اليوم

يرتبط طقس الإسكندرية في تلك الآونة، بمدى ارتفاع الأمواج، إذ شهدت اليوم ارتفاعا متوسطا، إذ بلغ ارتفاعها من 1.5 إلى 1.75 متر، بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، التي طالبت المواطنين بضرورة انتهاز الفرصة، وتغيبر الأجواء، مع الانصياع لتعليمات المنقذين.

وأكدت إدارة المصايف، بأن الإكرامية ممنوعة على الشواطئ، وفي حالة فرض العامل إكرامية على أي مواطن، يجب التواصل مع الإدارة، لأخذ الحق سريعا، كما أن دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانية.