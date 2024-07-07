طقس الإسكندرية اليوم.. نشاط للرياح وتحذير للمصطافين على الشواطئ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس الإسكندرية اليوم، موضحة وجود نشاط للرياح تبلغ سرعتها 32 كيلومترا في الساعة، مع تكون الغيوم الجزئية، واضطراب حركة الأمواج منذ عدة أيام، ما أدى إلى رفع الرايات الحمراء على عدة شواطئ.

طقس الإسكندرية اليوم

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم استمرار تأثير الموجة الحارة، إذ سجلت درجة الحرارة العظمى 31 مئوية و المحسوسة 34 درجة، فيما سجلت الصغرى 22 درجة، مع نشاط للرياح.

ويتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط بين 1.5 إلى 2 متر، ما أدى إلى تحذير المصطافين من السباحة في بعض الشواطئ، مع ضرورة متابعة التحديثات الجوية المستمرة وتعليمات رجال الإنقاذ، حفاظا على الأرواح.

موجة حارة تضرب الإسكندرية الأيام المقبلة

ويشهد طقس الإسكندرية خلال الأيام القادمة موجة حارة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات، بداية من غد الاثنين 8 يوليو، طبقا للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.